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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 22 طن سماد اليوريا المدعم بملوي خلال حملة رقابية مكبرة

ضبط سماد مدعم
ضبط سماد مدعم

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية و المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. 

 

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من جانبه ، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، ان الوحدة المحلية نفذت حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 22 طن من سماد اليوريا المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير محضر حيال المخالف، بالإضافة إلي تحرير 22 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية وجاءت مابين، (نقص وزن- مواصفات - تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان- قضايا متنوعة أخرى).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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