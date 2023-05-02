انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

كشفت الفنانة شيري عادل خلال تواجدها وزوجها فى برنامج “صدى الملاعب” عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية بعد زواجها من الفنان طارق صبري، وأنه أخر مرة كان هو السبب في بكائها

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

وقالت شيري عادل في لقاء مع et بالعربي إنهما سيقيمان حفل الزفاف في الصيف المقبل.

وغالبا ما يلفت ظهور الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري الأنظار، وذلك بالرغم من انهم لا يحاولون لفت الأنظار إليهم.

ولكن التناغم الذي يظهر به الفنان طارق صبري والفنانة شيري عادل، هو ما يجعلهم حديث كل من يشاهدهم.

وتتألق الفنانة شيري عادل في إطلالتها مؤخرا، والتي تتسم بالبساطة الشديدة والرقة .

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري

إطلالات تجمع شيري عادل مع طارق صبري