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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ما هي صحة استخدام كلمة نجلة في اللغة؟..المجمع يجيب

مجمع اللغة العربية
مجمع اللغة العربية

كشف مجمع اللغة العربية، عن الطريقة الصحيحة لاستخدام كلمة نجلة بمعنى ابنة في اللغة، وجاء ذلك ردا على تساؤلات العديد من جمهور مجمع اللغة العربية.

 

من هو عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية؟

ما معنى عبارة لا مؤاخذة؟.. مجمع اللغة العربية يجيب

 

 

 

صحة استخدام كلمة نجلة في اللغة

 

وأجاب الدكتور أحمد عبدالعظيم (عضو المجمع)، عن تساؤل هل استخدام كلمة "نجلة" بمعنى "ابنة" صحيح؟ قائلا: «نَجَلَ - يَنْجُل -نَجْلًا، من معانيه: نَجَلَ فلانٌ الوَلَدَ: نَسَلَهُ، ويُقال: نَجَلَ به. و"النّجْلُ": الوَلَدُ، ويُقال: هو كريم النجْلِ: طيب الأصل والطبع، والجمع: أَنْجال؛ وعليه فكلمة "نَجْل" تُطلق على الذكر، وعلى الأنثى، ومثلها في ذلك مثل كلمة "وَلَد"؛ إذ تُطلق هي الأخرى على الذكر وعلى الأنثى؛ لأن كليهما نُجِلَ، ووُلِدَ».

 

 

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معنى عبارة لا مؤاخذة

 

وكانت قد تلقت الصفحة الرسمية، لـ«مجمع اللغة العربية»، خلال الفترة الماضية على فيس بوك، على مجموعة تساؤلات، من الجمهور عن معنى عبارة «لا مؤاخذة»، وأجاب الدكتور أحمد عبدالعظيم (عضو المجمع) عن التساؤل.

وقال: «عبارة "لا مؤاخذة": تتكون هذه العبارة من "لا النافية"، ومن اسمها وهو كلمة "مؤاخذة"، فإن كانت "لا" نافية للجنس، فإنها تعمل عمل إنّ، وتكون كلمة "مؤاخذة" اسم لا، وحكمه البناء على الفتح، في محل نصب، أمّا إن كانت "لا" نافية للوَحدة، فإنها تعمل عمل ليس، واسمها كلمة مؤاخذةٌ، مرفوع بالضمة الظاهرة، وخبرهما محذوف في الحالتين، وتقديره يتوقف على السياق الذي وردت فيه هذه العبارة، التي تتوقف دلالتها هي الأخرى على المقام الذي وردت فيه، وفي حالة النطق بها، تتوقف الدلالة على "التنغيم" الذي أُدِّيَت به العبارة، فقد تعني التماس العذر لقائلها، وقد تعني رفع المؤاخذة عن المخاطب، وقد تعني غير ذلك؛ تَبَعًا للسياق».

 

جمع كلمة أخطبوط

 

كما كشف مجمع اللغة العربية عن جمع عدة كلمات وهي أخطبوط وامرأة ووحي وبؤبؤ ونعناع وعندليب وماء وكروان وحليب، حيث أجاب الدكتور أحمد عبدالعظيم عضو مجمع اللغة العربية عن السؤال على النحو التالي:

- أُخْطَبوط: جمعه أُخْطَبوطات، وأخاطب.

- امرأة: ليس لها جمع من لفظها، ويُصنَّف جمعها وهو كلمة «نِساء» تحت مصطلح اسم جنس، لا واحد له من لفظه.

- وَحْيٌ: جمعه وُحِيّ، وهو على وزن «فُعول»، وأصله «وُحُويٌ» اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، والأولى منهما ساكنة، فقُلبت الواو ياء، ثم أُدْغِمت الياء في الياء، فصارت «وُحُيّ»، ثم حُرِّكت الحاء بالكسرة؛ لمناسبة الياء، فصارت «وُحِيّ» على وزن «فُعول».

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