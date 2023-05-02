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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

منها "مافيش فلوس".. مجد القاسم يستعد لطرح 3 أغنيات جديدة

صدى البلد

يستعد المطرب مجد القاسم، لطرح مجموعة جديدة من أغانيه خلال الفترة القادمة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

يأتي ذلك مع تعاقده مع المنتج ريتشارد الحاج منذ شهر لإنتاج مجموعة من الأغاني سيبدأ بـ 3 أغانٍ يتم طرحها تباعًا خلال شهر مايو ويونيو.

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وكشف القاسم عن نوعية الأغاني التي يتم تصويرها حاليًا، وهي تتنوع بين المقسوم والدراما، فالأغنية الأولى مقسوم بعنوان «صباح اسكندراني» ويتغنى مجد فيها بحلاوة الإسكندرية وبحرها وأهل إسكندرية، وهي من كلمات سحر متولي، ألحان وليد سالم، توزيع عمر وليد سالم.

وأضاف “القاسم”، أن باقي الأغاني بعنوان أغنية «مافيش فلوس» وأغنية «سبلك برواز» وهي أغانٍ تنتمي لنوعية الدراما والاثنين من كلمات عادل حراز، لحن وتوزيع احمد بدوي، هندسة صوتية محمد الجيار.

الاسكندرية المطرب مجد القاسم طريقة الفيديو كليب فايزة أحمد مجد القاسم

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