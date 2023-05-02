تعرف على العقوبة المنتظرة لنادي الزمالك حال انسحابه من السوبر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عقوبه المنتظره لنادي الزمالك في حاله الاعتذار من مباراة السوبر.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" اللائحة تنص على حرمان الزمالك من البطولة لمدة عام وغرامة نصف مليون جنيه وذلك حال عدم خوض السوبر يوم الجمعة المقبل ".

الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي