عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس البرلمان يشكر إيلاريا حارص: كلماتك دليل علي قوة الشعب المصري العظيم

النائبة إيلاريا حارص،
النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للنائبة إيلاريا حارص، علي كلمتها في الجلسة الرقابية المنعقدة الآن لمواجهة وزير الأوقاف بعدد الأدوات الرقابية، قائلا “شكرا للنائبة إيلاريا حارص وكلماتك دليل علي قوة هذا الشعب المصري العظيم”.


وكانت إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد وجهت انتقادات حادة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسبب الغلاء الغير مبرر لورش الحرفيين بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير الأوقاف ببعض الأدوات الرقابية، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الأوقاف لإقامة مشروع مدينة الحرفيين لنقل الورش المتواجدة في قلب مدينة الغردقة، مؤكدة أن وزارة الأوقاف سلمت الأرض بلا مقابل، كما تم توصيل المرافق ايضا بلا مقابل، وبالتالي فإن الوزارة لم تتحمل إلا تكلفة البناء، ‏بالرغم من ذلك فوجئ المواطنين أن أسعار الورش مبالغ فيها تكون الورشة مساحتها 48 مترا وتصل تكلفتها إلى 350 ألف جنيه، تحولت الورشة بدلا من مصدر دخل إلى عبء على المواطن البسيط.

 

وأشارت "حارص" إلى وجود قصور شديد في ترميم العديد من المساجد الأثرية، بسبب عدم ضم العديد منهم لوزارة الآثار، مما يتسبب في عدم ترميمها وصيانتها وكذلك تأمينها وكثير منهم يتم غلقة بدون أي استفادة.

وثمنت النائبة الجهد المبذول لفرش العديد من المساجد بمحافظة البحر الأحمر، وتجديد الخطاب الديني بشكل مستمر.
 

المساجد وزير الاوقاف مجلس النواب العلاقات الخارجية مدينة الحرفيين المساجد الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

موضوعات متعلقة

نائب وفدي: 3000 عامل بـ الأوقاف لم يتم تثبيتهم منذ 2010

ترشيحاتنا

غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

وساطة مصرية| جهود دولية وعربية لتغليب لغة الحوار وحقن دماء الشعب السوداني

هل شارب الخمر ليس له حد في الإسلام؟.. علماء الدين يحسمون الجدل

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني لبحث الأزمة السودانية والعلاقات المشتركة

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

قبل الزيادة.. كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ