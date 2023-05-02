رئيس البرلمان يشكر إيلاريا حارص: كلماتك دليل علي قوة الشعب المصري العظيم

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للنائبة إيلاريا حارص، علي كلمتها في الجلسة الرقابية المنعقدة الآن لمواجهة وزير الأوقاف بعدد الأدوات الرقابية، قائلا “شكرا للنائبة إيلاريا حارص وكلماتك دليل علي قوة هذا الشعب المصري العظيم”.



وكانت إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد وجهت انتقادات حادة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسبب الغلاء الغير مبرر لورش الحرفيين بمدينة الغردقة.



جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير الأوقاف ببعض الأدوات الرقابية، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الأوقاف لإقامة مشروع مدينة الحرفيين لنقل الورش المتواجدة في قلب مدينة الغردقة، مؤكدة أن وزارة الأوقاف سلمت الأرض بلا مقابل، كما تم توصيل المرافق ايضا بلا مقابل، وبالتالي فإن الوزارة لم تتحمل إلا تكلفة البناء، ‏بالرغم من ذلك فوجئ المواطنين أن أسعار الورش مبالغ فيها تكون الورشة مساحتها 48 مترا وتصل تكلفتها إلى 350 ألف جنيه، تحولت الورشة بدلا من مصدر دخل إلى عبء على المواطن البسيط.

وأشارت "حارص" إلى وجود قصور شديد في ترميم العديد من المساجد الأثرية، بسبب عدم ضم العديد منهم لوزارة الآثار، مما يتسبب في عدم ترميمها وصيانتها وكذلك تأمينها وكثير منهم يتم غلقة بدون أي استفادة.

وثمنت النائبة الجهد المبذول لفرش العديد من المساجد بمحافظة البحر الأحمر، وتجديد الخطاب الديني بشكل مستمر.

