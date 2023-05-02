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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القرار الأخير| 60 دقيقة تجيب على السؤال الأصعب: الزمالك سيلعب السوبر أم لا ؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

حتى الآن، لا زال الموقف غامضًا بشأن منافس النادي الأهلي في كأس السوبر المصري المزمع إقامته بالإمارات يوم الجمعة القادم.

وفاجأ نادي الزمالك الجميع بالأمس بقرار اعتذاره عن خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وذلك في بيان رسمي أعلنه رئيس النادي.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة، وذلك عقب إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

الأهلي يصل الإمارات 

 ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة ، منذ قليل، إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في كأس السوبر المصري.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر منح الفريق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب ، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

أنباء عن مهلة للزمالك من أجل المشاركة 

وثارت أنباء منذ قليل عن ارسال اتحاد الكرة خطابًا للزمالك يمنحه مهلة للرد خلال ساعة بشأن موقفه النهائي من المشاركة في كأس السوبر.

وعلى الرغم من ذلك لازالت تتعالى أصوات نجوم الزمالك القدامي لدعم وتأييد قرار الإدارة بعدم المشاركة.

وكتب طارق السيد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: " كل الدعم كمل  وإحنا معاك وكل جمهور الزمالك معاك ".

وكتب هيثم فاروق فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قرار الإعتذار عن مباراة السوبر قرار رائع حال التمسك به".

ولا زال نادي الزمالك، لم يبعث بقراره الأخير لاتحاد الكرة بشأن الموفقة على لعب المباراة من عدمها، غير أن عدم الرد سيضع اتحاد الكرة أمام خيارات أخرى.

من هو بديل الزمالك ؟

 كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات، قائلًا: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

وأضاف الكومي أن اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي وصيفًا لبطل الدوري، الزمالك، ووصيفًا لبطل الكأس الأهلي، بينما جاء الأهلي ثالثًا، واستحق بيراميدز خوض المباراة بديلا عن الزمالك.

وفي حال اعتذار بيراميدز وصيف الكأس ووصيف الدوري، مشاركة ثالث الدوري وهو الأهلي الذي يمثل طرفًا بالفعل، سيكون الأحق بالمشاركة رابع الدوري الموسم الماضي طلائع الجيش.

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