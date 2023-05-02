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أخبار البلد

بحوث الصحراء ينظم يوما علميا لوضع حلول لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف

صدى البلد

 نظم مركز بحوث الصحراء يوم علمي لختام المشروع العلمي "نظام متكامل من الترشيح الفائق والحفز الضوئي والتحلية الحرارية لمعالجة مياه الصرف" والممول من هئية دعم وتمويل البحوث والابتكار وذلك لعرض مخرجات المشروع البحثي ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

وضم اليوم العلمي د.أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، د.رفعت عبد الوهاب مدير إدارة البحوث والتطوير بالشركة القابضة، وممثلين عن شركة الشرقية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء الفريق البحثي من مركز بري ديناميك جامعة ستراثكليد الاسكتلندية بانجلترا، وممثلين عن مركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية، وأعضاء الفريق البحثي بمركز بحوث الصحراء .


وقال رئيس مركز بحوث الصحراء بإنه اتساقا لجهود الدولة في حل مشاكل مصادر المياه عن طريق الاهتمام بمصادر المياه غير تقليدية يأتي هذا المشروع ليضع حلولا لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف مما يساهم في تقليل الفجوة بين محدودية المياه والطلب المتزايد عن المياه من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة .


كما ذكر د حسام شوقي – نائب رئيس المركز للمشروعات ومدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه أنه من ضمن مخرجات المشروع محطة مدمجة تعتبر الاولي من نوعها من حيث طريقة المعالجة كما أنه تم تصنيعها بنسبة 90% محليا بأيادي مصرية وخبرات محلية.


وفي نفس السياق أوضح د عبد الحميد الأعصر – الباحث الرئيسي للمشروع بأنه قد تم عرض أهم مخرجات وانجازات المشروع وهي : وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف بانتاجية 20 متر مكعب / يوم تصلح في المناطق النائية والفنادق والمصانع لتوفير الموارد المالية بنسبة 80‪:‬90‪%‬ ‬‬، ومفاعل ضوئي لمعالجة الملوثات العضوية والبكتيرية من مياه الصرف ، ووحدة تقطير غشائي بانتاجية متر مكعب / يوم والتي يمكن استخدامها لتحلية مياه الصرف المعالج كما يمكن استخدامها في المناطق النائية لشركات البترول لمعالجة وتحلية واعادة استخدام المياه المصاحبة للبترول، وجهاز لانتاج الالياف المجوفة البوليمارية الذي يعتبر اول جهاز تصنيع محلي لتلك الانواع من اغشية الترشيح الفائق علي نطاق نصف صناعي، ودراسة بيئية لمحافظة الشرقية لتوضيح مدي كفائة المياه الجوفية ومدي تأثرها بالمياه.

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