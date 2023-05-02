إطلاق صافرات الإنذار.. تجدد القصف الصاروخي على المستوطنات الإسرائيلية

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الثلاثاء، عن تجدد إطلاق الفصائل الفلسطينية للصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ردا على وفاة الأسير خضر عدنان.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ 14 العبرية، عن عدد الإصابات جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة قد ارتفع إلى 6 إصابات، مشيرة إلى أن من بين المصابين مواطن أجنبي.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء باتجاه مستوطنات الغلاف، مضيفا أن "القبة الحديدية اعترضت فقط 15 صاروخا، وسقط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة.

وبحسب الإعلام العبري، تم تحديد خمسة مواقع لسقوط الصواريخ ، ثلاثة أماكن في سديروت واثنان في مستوطنات أخرى.