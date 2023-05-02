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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمعيات تقاضي وكالة الطيران الأمريكية بسبب انفجار صاروخ.. ما القصة؟

سبيس اكس
سبيس اكس

انفجر صاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس اكس مما دفع  جمعيات الى مقاضاة الهيئة الأميركية الناظمة لقطاع الطيران بتهمة إساءة تقويم الأثر البيئي للصاروخ الجديد.
 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، أصدرت وكالة الطيران الأميركية (FAA) رخصة لمدة خمس سنوات لـ«سبيس اكس» في منتصف أبريل لتسيير هذا الصاروخ، وهو الأكبر في العالم، والذي طورته واختبرته الشركة في بوكا تشيكا في أقصى جنوب الولاية.
 

 ودُمرت منصة الإطلاق نفسها جزئياً بسبب قوة المحركات، ما أدى إلى تطاير كميات كبيرة من الحطام وقطع الخرسانة.

 ورُفعت دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن من منظمات عدة، بينها مركز التنوع البيولوجي والهيئة الأميركية لحفظ الطيور.

وقال مركز التنوع البيولوجي في بيان إن «منصة الإطلاق تقع قرب موائل للأنواع المحمية والطيور المهاجرة، مثل سلحفاة كيمب أو طيور الزقزاق»، مشيراً إلى أن الاختبار «نشر جزئيات دقيقة في المناطق المحيطة».

 كما أشارت المنظمة إلى الضوضاء والتلوث الضوئي المرتبط بالمحطة الفضائية، فضلاً عن اندلاع حرائق بسبب هذه العملية.

وعند منح الترخيص، فرضت الهيئة الناظمة لقطاع الطيران عدداً من القيود على «سبيس إكس»، بما في ذلك إجراء تقويم لوضع الثروة الحيوانية والنباتية من جانب عالم أحياء، قبل الانطلاق وبعده، فضلا عن لزوم تنظيف الحطام. 

لكن هذه الإجراءات «ليست كافية لمنع برنامج الطيران من التسبب في أضرار بيئية كبيرة»، وفق مركز التنوع البيولوجي. وامتنعت إدارة الطيران الفيدرالية، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، عن التعليق على الدعوى الجارية.

وتسببت الرحلة التجريبية في 20 أبريل في اندلاع حريق امتد على ما يقرب من 1.5 هكتار في متنزه بوكا تشيكا الإقليمي، إلى الجنوب من منصة الإطلاق، بحسب هيئة الأسماك والحياة البرية الفيدرالية.

سبيس إكس جمعيات الهيئة الأميركية

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