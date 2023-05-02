أثناء تتويج الملك تشارلز.. ويليام وريث العرش وهاري سقط في مصيدة زوجته|تفاصيل

قال خبير ملكي إن سبع كلمات قيلت في تتويج الملك تشارلز ستكمل 'السقوط الذاتي' للأمير هاري، خاصة بعد العداء المحتدم بين الأمير وأسرته الملكية منذ مغادرته القصر الملكي البريطاني وانتقاله للعيش مع زوجته ميجان ماركل في الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يستعد دوق ساسكس حاليًا للعودة إلى المملكة المتحدة في ما يُتوقع أن تكون زيارة طيران في نهاية هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من قطع العلاقات مع العائلة المالكة ومهاجمتها باتهامات مختلفة عنها في كل من كتابه، سبير ، وفيلمه الوثائقي على منصة Netflix ، سيكون هاري في وستمنستر آبي في اليوم الكبير لحضور حفل تتويج الملك تشارلز.

وستقيم ميجان ماركل في الولايات المتحدة مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، التي تبلغ من العمر أربعة أعوام يوم السبت المقبل 6 مايو، حيث من المقرر عدم حضورها الحفل.



وتقول الخبيرة الملكية دانييلا إلسير إن هاري سيكون 'متفرجًا غير ذي صلة'، حيث يسلط أحد جوانب الحفل الضوء على 'المدى الكامل لما فقده' بعد التخلي عن العائلة المالكة.

وهي تعتقد أن تلك اللحظة ستأتي في الواقع من الأمير ويليام.

وتكتب لموقع news.com.au: 'من بين كل اللحظات في الخدمة التي تستغرق ساعتين تقريبًا، ستكون هذه هي اللحظة التي سيكتمل فيها سقوط هاري، من أمير محبوب علنًا إلى متفرج غير ذي صلة.

وتضيف: 'بهذه الكلمات السبع من أمير ويلز، الأمير ويليام، أثناء قسمه خلال الحفل، فإن المدى الكامل لما فقده هاري على وشك أن يظهر بوضوح'.

وهذه إشارة إلى التحية الملكية التي سيؤديها وريث العرش يركع ويتعهد بالولاء للملك الجديد.