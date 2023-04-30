عازف درامز: سر قوتي في الجيم ووالدي صاحب الفضل علي.. فيديو

يشتهر الشاب محمود صابر وسط أصدقائه في منطقة بولاق الدكرور بعزفه المميز على آلة الدرامز التي ورثها عن والده، وتمكن فيها بعد تدريب وتطوير، ليصبح أشهر عازف درامز على مواقع التواصل.





وفي حديثه لـ صدى البلد قال محمود الشهير بـ "شارون درامز“: والدي عازف درامز، وأنا تعلمت منه وعملت لنفسي اسم في العزف على الآلة”.



وأضاف: “وأنا صغير كنت أخرج مع والدي للعمل في عزف الدرامز، ومنذ فترة نشرت أكثر من فيديو على السوشيال ميديا وبتشجيع أصحابي أصبحت مشهورا”.



وأضاف صاحب الـ 24 عاما: “أول مرة عزفت كان في فرح سنة 2016، وكنت خايف ومرعوب.. كنت أعزف في الأفراح مجانا حتى اشتهر، كانت أحيي أفراح أصحابي وأقاربي بدون مقابل، وأحيانا كنت آخذ أجرة المواصلات فقط، والآن الحمد لله عملت مع أشهر الفنانين في مصر”.



وعن سر حماسة وطاقته في العزف يقول: “الحماس من عند ربنا، ويساعدني فيه أنني لم أدخن سيجارة وأصلي، ودائما أذهب إلى الجيم بانتظام”.



وينسب شارون الفضل لوالده في تعليمه لأداء العزف وتفاصيل أسرار المهنة التي طورها حتى أصبح يستطيع العزف وهو مغمض العينين، ويستمر في تطويرها ليصل الى هدفه أن يصبح الأول في مجاله.



يمارس الشاب شارون عزف آلة الدرامز منذ عمر الخامسة كما لا يضيع أي فرصة في حديثه ليؤكد على حبه للمهنة التي ورثها عن والده.