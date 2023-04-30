محطات وقود مستقبلية في الفضاء لسبب صادم.. ما القصة؟

تسعى شركة أمريكية الى بناء محطات وقود في الفضاء لتزويد الاقمار الصناعية بالوقود والخدمة بعد انتشارها.



ويقول الرئيس التنفيذي لـشركة أوربيت فاب صاحبة تلك الخطوة الثورية، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «في حال كان بالإمكان تزويد الأقمار الصناعية بالوقود في الفضاء، فلا داعي إذاً للتخلي عنها، وتفككها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أثناء عودتها»، مشيراً إلى أن «الأقمار الصناعية تشكل حالياً سلعاً يمكن التخلص منها، وهو ما يُعدّ خطوة تنطوي على حماقة لأنها باهظة الثمن».

وتستخدم الأقمار الصناعية ألواحها الشمسية لتزويد أجهزتها مثل الكاميرا والراديو وغيرهما بالكهرباء. لكنها بحاجة إلى الوقود لكي تتحرك في الفضاء.

ويقول فايبر، تزامناً مع إقامة حدثين سنويين لقطاع الصناعات الفضائية في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، إن «الأجسام تنحرف بصورة مستمرة وبسرعة كبيرة عن مساراتها في الفضاء، وتصبح في أماكن مختلفة عما ينبغي أن تكون، فيجب دائماً أن تستعيد موقعها الطبيعي».

ولتفادي نفاد وقود الأقمار الصناعية، ترمي خطة الشركة إلى إطلاق خزانات كبيرة، تصل سعتها إلى أطنان عدة من الوقود، إلى الفضاء عبر صواريخ، ثم وضعها في المدار.

ثم تتولى مكوكات صغيرة قادرة على حمل مئات الكيلوغرامات من الوقود، التنقل بين الخزانات والأقمار الصناعية لتزويد الأخيرة بالوقود، وكأنها عمال لدى محطة وقود في الفضاء.

ويُفترض أن تُزود الأقمار الصناعية بـ«منافذ للتزود بالوقود» على غرار الفتحة الخاصة بتعبئة الوقود في السيارات. وتم تضمين هذا النظام في تصميم «200 إلى 250 قمراً صناعياً» سيتم تزويدها بالوقود خلال السنوات المقبلة، بحسب المسؤول في الشركة.

ويُفترض إطلاق نحو 24500 قمر صناعي إضافي بين عامي 2022 و2031، بحسب شركة «يوروكونسلت» المتخصصة. وقد تصبح مهام كانت صعبة حتى اليوم، ممكنة بفضل تفادي وزن كمية الوقود اللازمة عند الإقلاع (فالوزن الذي يمكن للصاروخ أن يحمله محدود).

والأهم هو أنّ إطالة عمر الأقمار الصناعية تؤدي إلى زيادة الربح المتأتي منها.