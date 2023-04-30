عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

محطات وقود مستقبلية في الفضاء لسبب صادم.. ما القصة؟

محطات وقود في الفضاء
محطات وقود في الفضاء

تسعى شركة أمريكية الى بناء محطات وقود في الفضاء لتزويد الاقمار الصناعية بالوقود والخدمة بعد انتشارها. 
 

txt

سام وخطير.. تفاصيل اكتشاف قنديل البحر صاحب الـ 24 عينا

txt

حامل في الشهر الرابع تقتل 12 من أصدقائها في تايلاند.. ما القصة؟

ويقول الرئيس التنفيذي لـشركة أوربيت فاب صاحبة تلك الخطوة الثورية، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «في حال كان بالإمكان تزويد الأقمار الصناعية بالوقود في الفضاء، فلا داعي إذاً للتخلي عنها، وتفككها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أثناء عودتها»، مشيراً إلى أن «الأقمار الصناعية تشكل حالياً سلعاً يمكن التخلص منها، وهو ما يُعدّ خطوة تنطوي على حماقة لأنها باهظة الثمن».

وتستخدم الأقمار الصناعية ألواحها الشمسية لتزويد أجهزتها مثل الكاميرا والراديو وغيرهما بالكهرباء. لكنها بحاجة إلى الوقود لكي تتحرك في الفضاء.

ويقول فايبر، تزامناً مع إقامة حدثين سنويين لقطاع الصناعات الفضائية في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، إن «الأجسام تنحرف بصورة مستمرة وبسرعة كبيرة عن مساراتها في الفضاء، وتصبح في أماكن مختلفة عما ينبغي أن تكون، فيجب دائماً أن تستعيد موقعها الطبيعي».

ولتفادي نفاد وقود الأقمار الصناعية، ترمي خطة الشركة إلى إطلاق خزانات كبيرة، تصل سعتها إلى أطنان عدة من الوقود، إلى الفضاء عبر صواريخ، ثم وضعها في المدار.

ثم تتولى مكوكات صغيرة قادرة على حمل مئات الكيلوغرامات من الوقود، التنقل بين الخزانات والأقمار الصناعية لتزويد الأخيرة بالوقود، وكأنها عمال لدى محطة وقود في الفضاء.

ويُفترض أن تُزود الأقمار الصناعية بـ«منافذ للتزود بالوقود» على غرار الفتحة الخاصة بتعبئة الوقود في السيارات. وتم تضمين هذا النظام في تصميم «200 إلى 250 قمراً صناعياً» سيتم تزويدها بالوقود خلال السنوات المقبلة، بحسب المسؤول في الشركة.

ويُفترض إطلاق نحو 24500 قمر صناعي إضافي بين عامي 2022 و2031، بحسب شركة «يوروكونسلت» المتخصصة. وقد تصبح مهام كانت صعبة حتى اليوم، ممكنة بفضل تفادي وزن كمية الوقود اللازمة عند الإقلاع (فالوزن الذي يمكن للصاروخ أن يحمله محدود).

والأهم هو أنّ إطالة عمر الأقمار الصناعية تؤدي إلى زيادة الربح المتأتي منها.

 

محطات وقود الاقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

موضوعات متعلقة

حامل في الشهر الرابع تقتل 12 من أصدقائها في تايلاند.. ما القصة؟

سام وخطير.. تفاصيل اكتشاف قنديل البحر صاحب الـ 24 عينا

استعدادات روتينية لحفل تتويج الملك وزوجته في بريطانيا

خطف صديقته | مصرع أمريكي برصاص الشرطة

عودة الكمامة.. أطباء بريطانيون يحذرون من خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا..ما القصة؟

الغدا كريب والزفة على سكوتر .. شاهد أغرب فرح بأقل مصاريف

يوتيوبر مستفز.. أمريكي يدعي تقديم الطعام لعجوز في الشارع وبعدها يأكله أمامه

طقوس روحانية.. ذهب ليصطاد تماسيح في الغابة فأنقذ حياته مشروب سحري| شاهد

ترشيحاتنا

علي جمعة: الحديث عن نجاسة لعاب الكلب غير متفق عليه بين المذاهب

استقالة.. أول رد فعل من رئيس الرجاء بعد الخسارة أمام الأهلي

دعاء الاستخارة للزواج وطريقة أداء الصلاة.. للشباب والفتيات

اشتري PlayStation 5 بسرعة.. أفضل جهاز ألعاب

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 30-4-2023

بسعر الصيني .. أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. كيف تصغر معدتك بطرق طبيعية؟

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

تتخطى 8 ملايين جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

فيديو

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب في دبي .. نجوم سقطوا على المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ