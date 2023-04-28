سام وخطير.. تفاصيل اكتشاف قنديل البحر ذو الـ 24 عينا

عثر باحثون على قنديل البحر ذو الشكل الغريب الذي يضم 24 عينًا ، وهو يأتي من سلالة من أكثر الحيوانات سامة في العالم.

وبحسب ديلي ستار، اكتشف علماء أثناء مراقبة الماء في محمية ماي بو، مخلوقا غامضا في بركة موحلة في هونغ كونغ، وقرروا أنه نوع جديد تمامًا من قناديل البحر.

ويمتلك قنديل البحر الجديد 24 عينًا مقسمة إلى ست مجموعات حول الجرس، وهو أكثر الحيوانات البحريّة السّامة في العالم.

والأنواع الجديدة هي جزء من عائلة قناديل البحر الصندوقية، لها جسم شفاف يقل قياسه عن بوصة واحدة، وثلاثة مخالب طويلة.

وهذا هو أول اكتشاف لأنواع قناديل البحر الصندوقية الجديدة في المياه الصينية والنوع الرابع في عائلة Tripedaliidae، والتي تضم بعضًا من أكثر الحيوانات البحرية السامة في المياه الاستوائية.

وتحتوي قناديل البحر الصندوقية، التي سميت على شكل جسمها، على مجسات مثل السهام السامة التي تطلق مادة سامة يمكن أن تسبب الشلل والسكتة القلبية وحتى الموت، في غضون دقائق قليلة من التعرض للسعتها.