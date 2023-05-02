أبو الغيط لـ أحمد موسى: السودان دولة غنية للغاية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن كنت أرى أن هناك احتمالات قوية لانفجار الوضع في السودان، مضيفا أن السودان لديه قوات مسلحة ولكن بجوارها وعلى التوازي قوات مليشيات الدعم السريع وصبغتها بصبغة قانونية.



وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أصبح في السودان الان قوتان مسلحة، لابد أن يكون هناك جيش واحد قوي في السودان، متابعا أن السودان دولة غنية للغاية ولا ننخدع بحالة الفقر على السطح.

الوضع في السودان

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن خطورة الوضع في السودان الآن، وخسائره رهيبة على المجتمع السوداني وعلى الإقليم المحيط به، مستدركا أن الجوار السوداني يهدد الكثير من الأقاليم مثل الجزائر وتونس وليبيا ومصر.