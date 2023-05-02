4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

يحتفل العالم باليوم العالمي لـ الربو بهدف للتوعية بالمرض من أجل فهمه أكثر والتمكن من السيطر عليه ومساعدة المصابين به.



قال دكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن مرض الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال ويمكن أن يصيب البالغين وكبار السن.

وأضاف "بدران" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مرض الربو من المشكلات الصحية التي يمكن أن تؤدي لمضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بسرعة حيث أنها تؤثر على مجرى التنفس.

وأشار بدران الى أن الربو يوجد منه عدة أنواع ودرجات مختلفة، وهى:



الربو الخفيف المتقطع

وتكن الأعراض للمصابين بهذا النوع من الربو الخفيف كالتالى :

• الأعراض تظهر مرة أو مرتين في الأسبوع فقط

• لا توجد مشاكل تنفسية بين النوبات المتكررة

• نوبات الربو تكن قصيرة بضع ساعات

• الأعراض الليلية أقل من مرتين في الشهر



الربو الخفيف المستمر



• الأعراض أكثر من مرتين في الأسبوع ولاتحدث يوميا

• قد تتأثر مستويات النشاط بالنوبات التنفسية بسبب الربو

• أعراض الربو الليل تحدث أكثر من مرتين في الشهر



الربو المستمر المعتدل



• الأعراض كل يوم بسبب الربو المستمر

• يستخدم دواء الإنقاذ كل يوم لعلاج الربو

• نوبات تنفسية مرتين في الأسبوع أو أكثر

• قد تتأثر مستويات النشاط بالنوبات التنفسية بسبب الربو

• يعاني من أعراض الليل أكثر من مرة في الأسبوع

الربو الليلي



الربو الشديد المزمن



• أعراض مستمرة طوال العام

• انخفاض واضح في النشاط البدني

• لديه نوبات متكررة من ضيق التنفس

• يعاني من أعراض الليل بشكل متكرر