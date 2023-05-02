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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين: إلزام المحامي بالفاتورة الإلكترونية يكون من الشركة المتعامل معها

صدى البلد

 أكد نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن من يقولوا بأن كل المحامين المتعاملين مع الشركات ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، كلامهم غير صحيح، متسائلا: من الذي سيلزمهم بالتسجيل؟ مصلحة الضرائب؟.. بالطبع لا، بل ستلزمهم الشركة الذين يتعاملون معها، في مسألة الخصم والإضافة للوعاء الضريبي الخاص بالشركة ذاتها.

 

 وقال خلال كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، بمحافظة الإسكندرية، الجمعة الماضية، إنه عندما يتم تقديم إقرار ضريبي، ويقال فيه إن المحامي تحصل على 5 آلاف جنيه، لا تعتمد هذه القيمة في الإقرار إلا إذا كانت في فاتورة صادرة من محامٍ، فإذا لم تكن هناك فاتورة صادرة من محامٍ، تهدر قيمتها، لكن لا أحد يرجع إلى المحامي ويطالبه بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لكونه يحمل توكيل للشركة المتعامل معها، فإلزام المحامي يكون من الشركة المتعامل معها، وليس من مصلحة الضرائب.

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