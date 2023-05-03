اعرف إزاي تقفل واتساب وتخفي الرسائل على آيفون وأندرويد

يحتاج الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب إلى قفل التطبيق وكذلك رسائل الدردشة الخاصة بهم لحماية خصوصيتهم بشكل عام ، وأيضا حفاظا على محتوى هذه الرسائل عند التعرض لاختراق أو حدوث مشكلة ما.

ومن الميزات التي يوفرها تطبيق WhatsApp واتساب هي منع الوصول غير المرغوب فيه إلى التطبيق والبيانات الشخصية الموجودة عليه من خلال قفل واتساب من خلال بصمة الأصابع أو بصمة الوجه Face ID.

وذكر موقع Business Insider الخطوات التي يممكن اتباعها لقفل تطبيق واتساب على هواتفهم سواء أندرويد أو آيفون :

كيفية قفل محادثات واتساب على هواتف أندرويد

ويمكنك استخدام مستشعر بصمات الأصابع الخاص بهاتف أندرويد للتأكد من أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه فتح التطبيق.

1. افتح واتساب WhatsApp على هاتفك الأندرويد

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ثم اختر الإعدادات.

3. اضغط على الخصوصية.

4. في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق قفل بصمة الإصبع.

5. في شاشة قفل بصمة الإصبع ، قم بتشغيل فتح باستخدام بصمة الإصبع من خلال النقر على زر التبديل على اليمين.

6. قم بتأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس المستشعر بأحد الأصابع التي قمت بتسجيلها في الهاتف.

7. اختر المدة التي يستغرقها تطبيق واتساب لمسح بصمة الإصبع لإعادة الدخول إلى التطبيق بعد إغلاقه. يمكنك الاختيار فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 30 دقيقة.

كيفية قفل محادثات واتساب على هواتف آيفون

ويمكنك قفل واتساب على هاتفك الآيفون باستخدام Face ID أو Touch ID ، اعتمادًا على طراز آيفون الذي لديك. وبغض النظر عن نوع الآيفون الذي تستخدمه فإن الخططوات هي نفسها.

1. افتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الآيفون

2. اضغط على الإعدادات في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. اضغط على الخصوصية.

4. في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق قفل الشاشة.

5. في صفحة قفل الشاشة ، سترى إما مطلوب معرف الوجه أو يتطلب معرف اللمس. اضغط على زر التبديل بجوار هذا الخيار لتشغيل ميزة الأمان هذه.

6. اختر المدة قبل أن يطلب واتساب بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID لإعادة الدخول إلى التطبيق بعد إغلاقه، يمكنك الاختيار فورًا أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة واحدة.