مصطفى الفقي يكشف عن روشتة عبور السودان من أزمته |فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها لا تعيش في عزلة، مشيرا إلى أنها هى عمود الخيمة ولا أحد ينكر ذلك.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مصر لا تستطيع أن تتقاعس عن استقبال أشقائها السودانيين ولا تتخلى عنهم، مؤكدا أن مصر دائمًا يمتد دورها خارج حدودها، وقواتها تنتشر دائمًا إقليميًا ودوليًا.

وتابع المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن مصر والسودان تربطهما العديد من الروابط التاريخية والثقافية والسياسية.

الشعب السوداني

وأشار مصطفى الفقي إلى أن الحل يبدأ في السودان بجلوس الطرفين المتنازعين على طاولة المفاوضات وإزالة أي غمامة بينهما، مؤكدًا أن مصر والأشقاء العرب يتدخلون في السودان من أجل مصالح الشعب السوداني.

