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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عبدالعزيز: الحوار الوطني مهمة يجب أن تنجح وتحتاج رصيدا شعبيا

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة معينة من المهم أن تنجح، وهي في ذلك تحتاج إلى رصيد شعبي ، موضحًا: "يجب ان يكون هناك هدف للحوار، أنا لن أدلي برأيي، دوري تنسيقي تنظيمي فقط".

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وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "جربت من قبل في مؤتمرات الشباب أنه في حالة وجودة حوار جيد صريح وقوي ومدروس يكون هناك نتيجة لهذا الأمر مثل تعديل بعض القرارات والسياسات".

 

وتابع، أن هذا الحوار لا يغني عن الحكومة: "لسنا جهة تنفيذ أو تشريع، ولكن الحوار الوطني سيخرج ببعض التوصيات للقيادة السياسية التي من حقها تقرير ما إذا كانت هذه التوصيات يمكن تنفيذها، وعندها ترسلها للحكومة من أجل التنفيذ، وقد ترسل القيادة السياسية التوصيات إلى الجهات التشريعية".

 

حاجز بين العمل السياسي والمواطنين

 

وواصل: "كان هناك حاجز بين العمل السياسي والمواطنين بشكل أو بآخر، وبالتالي لو كنت حزبا سياسيا لـ اهتممت بالتقدم بالشكل الذي يتيح لي رصيدا شعبيا، ولابد من استغلال هذه الفرصة التي لم تُتاح منذ فترة طويلة، والأحزاب تبذل مجهودا كبيرا في التعامل مع المعلومات الدقيقة حتى تقدم مقترحات بطريقة مدروسة وسليمة حتى لو اختلفت الأفكار والسياسات في حل قضية معينة".

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