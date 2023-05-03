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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر: النزاع حول تايوان له عواقب على العالم والصين خاصة

تايوان
تايوان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن النزاع حول تايوان لا يصب في مصلحة أحد، وأنه ستكون له عواقب على العالم بأسره، بما في ذلك الصين.

 

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانييل كريتنبرينك، خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أنه "ليس من مصلحة أحد، بما في ذلك الصين اتخاذ أي خطوات متسارعة من شأنها أن تؤدي إلى النزاع".

ولفت كريتنبرينك إلى أنه "من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى عواقب خطيرة بالنسبة للعالم كله في حال وقوعه".

 

وأشار: "أود أن أضيف أننا لا نهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار فحسب، بل وإلى الردع أيضا. ونعتقد أنه يضم دائرة واسعة من الجهود".

 

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى للإسراع بتوريدات "الأسلحة الدفاعية" لتايوان، وتجري مشاورات بشأن مسائل الدفاع والردع، مضيفًا أنه بفضل المساعدة الأمريكية "عملت تايوان كثيرا لتعزيز قدراتها الدفاعية".

الخارجية الأمريكية تايوان مصلحة أحد النزاع حول تايوان الشيوخ الأمريكي

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