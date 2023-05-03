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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلادها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ميرنا المهندس

صدى البلد

تحل اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميرنا المهندس والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.


بداية مسيرتها الفنية

بدأت ميرنا حياتها الفنية في التاسعة من عمرها من خلال الإعلانات التليفزيونية، وكانت تتميز بجمالها الهادئ وشقاوتها، وكان قد توقع لها مخرج أحد إعلاناتها أن تكون ممثلة قوية.

 

وفى مطلع 2003 برز نجم ميرنا المهندس فى عالم الدراما التليفزيونية وتهافت عليها نجوم المرحلة كى تشارك فى أعمالهم أمثال النجمة ليلى علوى، حيث استعانت بها فى مسلسل "تعالى نحلم ببكرة"، وشاركت بعدها فى مسلسل "نجمة الجماهير"، للنجمة إلهام شاهين، و"قمر سبتمبر"، مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين وغيرها من الأعمال الكبرى.


تعددت مشاركات الفنانة ميرنا المهندس فى السينما، وقدمت أفلام مثل "أيظن"، و"العيال هربت"، و"عبدة مواسم" فرغم رحيل الفنانة ميرنا المهندس فى سن صغير وفى عز شبابها، إلا أنها تركت أعمال كثيرة للغاية سيظل الجمهور يتذكرها من خلالها.


رحلتها مع المرض

في عام 2004، ظهرت ميرنا المهندس، في برنامج "دعوة خاصة جدًا" تحدثت فيه عن رحلتها مع المرض، لافتة إلى أنها حصلت على تشخيص خاطئ لما تعانيه في مصر، بعدما قال الأطباء إنها تعاني "ديزونتاريا" وكانت تحصل يوميا على 12 قرصاً يحتوي على مادة الكورتيزون، كما كانت تحصل على 6 حبات كمضاد حيوي.


انخفاض وزنها لـ 35 كيلو

وهذه الأدوية كانت تسبب في امتناعها عن تناول الطعام مع الشعور بالإكتئاب الحاد، حتى وصل وزنها إلى 35 كيلو جرام، لتتوجه بعدها إلى ألمانيا، لكن الطبيب رفض إجراء جراحة لها، بعدما أكد أن نسبة نجاحها ستكون 1% فقط.


عادت ميرنا إلى مصر وهي مستسلمة للمرض وتنتظر الموت، لافتة إلى أن المرض الذي أصيبت به كان أشد خطراً من السرطان، خاصة وأنه يعتمد على كون الإنسان حساس أم لا، وهو ما كانت تتمتع به بشكل كبير.


ثم توجهت "ميرنا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة للبحث عن علاج، وبالفعل أجرت جراحة استأصلت فيها نصف القولون، وفي جراحة أخرى بلندن استأصلت النصف المتبقي.


رحيل ميرنا المهندس

وعاشت ميرنا المهندس أصعب لحظات حياتها، أثناء تجربة المرض التي مرت بها، وفي الخامس من أغسطس عام 2015، كان الوسط الفني على موعد مع صدمة حزينة، بعدما غيب الموت الفنانة ميرنا المهندس، بعد رحلة طويلة مع المرض، فرغم رحيل الفنانة ميرنا المهندس فى سن صغير وفى عز شبابها، إلا أنها تركت أعمال كثيرة للغاية سيظل الجمهور يتذكرها من خلالها.

ذكرى ميرنا المهندس ذكرى رحيل ميرنا المهندس الفنانة ميرنا المهندس ذكرى وفاة ميرنا المهندس ذكرى ميلاد ميرنا المهندس

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