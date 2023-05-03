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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية بمركز حضانات مستشفى الصدر 

مستشفى الصدر بقنا
مستشفى الصدر بقنا


 

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية بمركز الحضانات الجديد التابع لمستشفي الصدر، تمهيداً لتشغيله رسمياً ودخوله الخدمة قريباً.
 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و الدكتور عمر موسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس عصام الدين شحات، مدير هيئة الأبنية التعليمية، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، و الدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

 

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وقال محافظ قنا ، إن مشروع مركز الحضانات الجديد يتكون من طابقين تم رفع كفائتهما بمبنى استراحة مستشفي الصدر، وسوف يضم 20 حضانة عناية مركزة أطفال مبتسرين بتمويل من بنك ناصر الإجتماعى بقيمة 4.5 مليون جنيه.
 

و أشار الداودى، إلي أن المركز يعد إضافة حقيقية لمنظومة الصحة بـ قنا ، ومن ثم سوف يسهم في سد العجز  بالحضانات ، وإتاحة توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال حديثي الولادة.
 

وأضاف محافظ قنا ، بأن المركز مزود بوحدات لتحضير الرضعات الصناعية للأطفال، وغرفة للرضاعة الطبيعية، و إستقبال وطوارئ، لافتا إلي أنه تم مراعاة تطبيق معايير الجودة في إنشاء وتجهيز مركز الحضانات، و كذلك مراعاة سياسات مكافحة العدوى، وجاري توريد التجهيزات الطبية اللازمة لبدء تشغيل المركز .

 

و أكد الداودى، أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة للإستمرار في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية في كافة التخصصات، والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة.

 

جولة الحضانات

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IMG-20230503-WA0040
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قنا مستشفى الصدر مركز الحضانات الجديد مديرية الصحة أطفال مبتسرين حضانة عناية مركزة منظومة الصحة مكافحة العدوى

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