القبض على عصابة تروج العملات المقلدة عبر "الفيسبوك "

ألقت أجهزة الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدين" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين ، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة .

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

المتهمون

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز ماسح ضوئى- فلاش ميمورى تحتوى على البرامج المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - مقص- كمية من الأوراق المستخدمة فى تقليد العملات - مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية "مقلدة") .

وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .