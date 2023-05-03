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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد الإخلاء والنقل.. محافظ سوهاج يتفقد سوق مدينة ناصر الحضري الجديد

أسواق سوهاج
أسواق سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، سوق مدينة ناصر الحضري الجديد، خلف مركز إعداد القادة بمدينة ناصر، عقب إخلاء ونقل السوق القديم من وسط الكتلة السكنية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة وجهود المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم.

رافق المحافظ خلال جولته  كل من" اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم مستشار المحافظة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب".

والتقى المحافظ خلال جولته بالسوق الجديد عددا من الباعة وأصحاب البائكات، والمواطنين المترددين على السوق، واطمأن على سير العمل وانتظام حركة البيع والشراء بالسوق، حيث عبر الجميع عن سعادتهم، والمستوى الحضاري اللائق للسوق الجديد

وتوجه أهالي منطقة العمارات السكنية بمدينة ناصر بالشكر للمحافظ، وأجهزة المحافظة، على الاستجابة لمطلبهم بنقل السوق القديم، والذي كان يمثل مصدرا للعشوائية والإزعاج.

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محافظة سوهاج

كان محافظ سوهاج قد أشرف على حملة مكبرة لإخلاء ونقل السوق القديم من موقعه وسط المساكن، موجهًا بالبدء في أعمال رفع التراكمات، والقمامة من السوق القديم، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة المنطقة، مشددا على المتابعة المستمرة بشكل يومي للسوق الجديد، للتأكد من التزام الباعة الجائلين بأماكنهم المخصصة بالسوق الجديد، وعدم السماح بتواجد أي بائع خارج نطاق السوق.

وأوضح "الفقي" أن السوق الحضري الجديد يضم 114 بائكة داخلية مختلفة المساحات، و74 باكية خارجية قامت المحافظة بإنشائها بساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للسوق بلغت 15 مليون و933 ألف جنيه، حيث يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم المشروع 500 ألف نسمة، ليساهم في منع انتشار الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

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