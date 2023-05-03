بالسلام الوطني.. بدء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

بدأت الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأشاد عدد من نواب البرلمان بانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذا اليوم بمثابة يوم تاريخي لمصر، كما أنه بوابة عبور للجمهورية الجديدة.



بداية ، قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان اليوم يشهد انطلاق جلسات الحوار الوطني والذي يعد بمثابة يوم تاريخي في مصر ، موضحا أن الدولة المصرية تفتح أبوابها تمهيدا للجمهورية الجديدة.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني بمثابة لم شمل لجميع الآراء والأفكار من أجل طرح الرؤى المختلفة من جميع الأطراف للوصول إلي حلول جادة وحقيقية للمشكلات والقضايا المختلفة تكون قابلة للتنفيذ.

وأفاد وكيل طاقة النواب بأنه تمت دعوته لجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء لحضور المناقشات وابداء الآراء ، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي تلك الدعوة وظهور الفاعليات بالشكل اللائق بمصر، قائلا: نحن جميعا نتفق ونختلف من أجل مصلحة الوطن.

وشدد وكيل طاقة النواب، على أن الحوار الوطني يعد من المبادرات الجادة والحقيقية لتبادل الآراء والأفكار المختلفة بين جميع أطياف الوطن دون تمييز ، قائلا: كلنا مشاركون في بناء الوطن.

من جهته، قال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن انطلاق الحوار الوطني يعكس حرص القيادة السياسية علي اتساع الجمهورية الجديدة للجميع



قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان الحوار الوطني الذي سينطلق اليوم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح آفاق واسعة لبناء الجمهورية الجديدة.



وأكد “ حسين ” خلال تصريحات صحفية له اليوم ،أن الحوار الوطني يعد مبادرة مهمة وضرورية فى الوقت الحالي، حيث يمثل فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين جميع الأطراف فى البلاد، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس شباب النواب إلي ان الحوار الوطني يمنح الفرصة للمشاركين فيه لوضع رؤيتهم فى كل المحاور المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع والسياسة، كما سيسهم في تعزيز مقـدرات الدولـة المصـرية والنهـوض بكافة قطاعات الدولة، موضحا وتحقيـق الهدف الأسمى منـه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.

