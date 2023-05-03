الدستور وسياسة الدولة..رشوان: 3 أمور غير خاضعة للنقاش على طاولة الحوار الوطني

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن مجلس الحوار الوطني أتفق على استبعاد ثلاثة أمور من النقاش أو وضعها محل تداول على طاولة الحوار الوطني.

وذكر ضياء رشوان في المؤتمر الصحفي المنعقد الان، على هامش انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني وهي كالتالي:



- لا مساس بالدستور المصري القائم آلان بل ننصاع إليه بالكامل

- السياسية الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع والدولة تبذل قصارى جهدها، لذا لا نقاش في السياسية الخارجية

- الأمن القومي الاستراتيجي، لأننا نثق في قدرة الدولة بهذا الملف والمؤسسة العسكرية.

وأكد ضياء رشوان، أن هذا الحوار ليس مؤسسة بديلة الكيانات الدولة المصرية، فالحكومة لها صلاحياتها واطارها الفاعل، وإنما الحوار الوطني مكملا وهو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يقترح المواطنون.

وأكد، سترفع توصيات هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية لاقرارها، نحن نتعاون مع المؤسسات ولسنا بدائل لها.

وانطلقت قبل قليل، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أولى جلسات الحوار الوطني، والتي تجمع كافة شركاء الوطن من رجال السياسة والرياضة والفن والاقتصاد وغيرها من الفئات.

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في الحوار الوطني مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأن الهدف هو الاتفاق على ما يحقق أحلام المصريين

وعرض فيلم تسجيلي يتضمن المراحل التي مر بها الحوار الوطني منذ انطلاقه قبل عام وأهم المحاور التي يتضمنها.