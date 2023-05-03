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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولة اغتياله.. الكرملين يرفض الإجابة علي سؤال مهم متعلق بـ بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن المكان الذي سيعمل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، سواء في نوفو أوجاريوفو أو في الكرملين، سيتم إبلاغهم في الوقت المناسب.

وقال بيسكوف، ردا على السؤال ذي الصلة: "سنخبرك في الوقت المناسب".

استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق، قالت خدمة الكرملين الصحفية إن نظام كييف حاول فجر الأربعاء ضرب طائرة بدون طيار في مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وتم تعطيل طائرتين.

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بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد محاولة اغتيال بوتين

ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وقال بيسكوف في وقت لاحق إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن في الكرملين في تلك اللحظة.

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