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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربى: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة يتحمل مسئوليتها الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي
البرلمان العربي

دان البرلمان العربى جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر عدنان، الذى استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التى تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين. 

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وعائلة الشهيد، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وجدد البرلمان العربي دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد إتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من (700) أسير منهم (24) أسيراً يعانون أمراضاً سرطانية متفاوتة.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم، مؤكداً على مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
 

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