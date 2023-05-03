انتهت فرص المفاوضات.. قرار جديد من مجلس الدوما الروسي ضد أوكرانيا

قال مجلس الدوما الروسي اليوم، إنه بعد الهجوم الأوكراني على الكرملين في محاولة لاغتيال الرئيس بوتين، انتهت فرص المفاوضات مع كييف.

وقد كشف الكرملين تفاصيل الهجوم على المقر، حيث قال، إن الهجوم استمر لمدة 16 دقيقة بين هجمات المسيرتين على مقر إقامة بوتين، وأن هذه المسيّرات كانت تستهدف مقر إقامة بوتين في الكرملين. مضيف، أن المسيّرة الأولى انفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ وتسببت بحريق، وبدأ هجوم المسيّرات في الساعة 02:27 صباحا بتوقيت موسكو.

كما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، إنه لا خيار أمام روسيا الآن إلا قتل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأعضاء حكومته.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنه يجب تدمير النظام الأوكراني بشكل كامل بعد محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.