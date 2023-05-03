وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة بدون ألغاز ولا أسئلة سياسية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم عمل فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة 2023 لكيفية تدريب الطلاب على الامتحانات.

وأضاف وزير التعليم : أسئلة الثانوية العامة لن تصاغ في شكل ألغاز بل تصاغ بطريقة علمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب ٣٠٠ الف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير: تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة ، وتم طرح نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على شكل امتحانات الثانوية العامة.

كما شدد وزير التربية والتعليم على ان كتيبات المفاهيم سوف تتم طباعتها بشكل يتناسب مع أعداد طلاب الثانوية العامة.

الوزارة حريصة على مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة حريصة على مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بإلغاء لجان الشغب والغش ، ووقف التحويلات بين اللجان.

وأشار إلى أن عدد خانات رقم الجلوس المطبوعة في أوراق امتحانات الثانوية العامة هذا العام ٧ خانات بما يتناسب مع عدد ارقام رقم الجلوس الموجود مع الطالب منعا لأي ارتباك .

أضاف أنه ستتم مراجعة كل الأسئلة قبل الطباعة، وسيتم البعد عن أية أسئلة سياسية أو دينية أو حزبية، على أن يكون لكل سؤال إجابة واحدة فقط لا تحتمل التأويل.

أوضح وزير التربية والتعليم أن أقصى سؤال في الاختيار من متعدد سيحتاج خطوتين فقط للوصول إلى الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات الأربعة، للتسهيل على الطلاب، وإضافة الأسئلة المقالية تهدف لإنتاج الإجابة ليس أكثر.