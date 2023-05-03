قرارات عاجلة من وزير التعليم لضمان نزاهة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن هناك 7 مراكز مخصصة لـ التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

واعلن وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي الآن القرارات التالية :

سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل مركزي في السادس من أكتوبر

سيتم ارسال الاسئلة المقالية عبر التابلت للمعلمين في مراكز التصحيح في القطاعات المختلفة

تم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استبعاد اللجان التى حدثت بها غش السنوات الماضية، وحريصين على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزير التربية والتعليم : إرسال ورقة الامتحان المقالي للمعلم على التابلت لتصحيحها

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالي للمعلم على التابلت لتصحيحها وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم عمل تدقيق للتصحيح الإلكترونى بمعرفة المقدرين، مشيرا إلى أن التصحيح سيتم بشكل مركز فى السادس من أكتوبر، وفى حالة التظلم سيتم تسليم الطالب ورقة الإجابة البابل شيت والأسئلة، وهناك باركود لإثبات صحة ورقة الطالب وحتى يطمئن بشكل كبير أثناء التظلم.