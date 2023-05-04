عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. لوك جديد لبلال شامة ونسرين أمين تغني لأول مرة فى فيلم رهبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

 

نجل توفيق الدقن يحكي موقفا محرجا لوالده مع بنت الجيران وسبب هروبه من الزمالك

 

كشف ماضي الدقن نجل توفيق الدقن عن أسباب هروب والده من نادي الزمالك الذي كان يحمل قديما اسم الملك، وقال إنه كان يلعب في أحد الأندية ولكن حين طلبوه للعب في الزمالك كان عليه أن يحلق شعره وينضم للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر لكن يكون مناسبا لدخول نادي الملك، وهو ما جعله يهرب.

كما تحدث في تصريحات لـ صدى البلد عن واقعة طريفة للراحل توفيق الدقن مع بنت الجيران، التي تسببت في دخوله إلى قسم الشرطة. 

 

الزهر لعب .. لوك جديد لـ بلال شامة بعد نجاح جعفر العمدة

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وإنستجرام وعدد من مواقع الفيديوهات القصيرة صورا للفنان مجدي بدر والذى قدم شخصية بلال شامة فى مسلسل جعفر العمدة.
 

 

تعرف على القنوات الناقلة لحفل روائع الموجي لـ شيرين عبد الوهاب وأنغام

 

تنقل على الهواء مباشرة قناتي "مزيكا" وmbc ، حفل "ليلة الموسيقار محمد الموجي في الرياض" الذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار الراحل محمد الموجى.
 

مرحلة خطرة .. نجم عالمي شهير يتعرض لمضاعفات صحية

 

تصدر اسم الفنان جيمي فوكس التريند بعد تواجده في المستشفى لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه لمضاعفات صحية، فهو يعاني مشكلة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن ولكنه لا يزال في مرحلة خطرة. 

 

بقى حقيقى .. كيف جسّد مصطفى درويش مشهد وفاته قبل وقوعه.. فيديو

 

لا يزال اسم الفنان الراحل مصطفى درويش يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم وفاته وحتى الآن، بسبب الصدمة التى تعرض لها الوسط الفني بموته المفاجئ.
 

بسبب خلافات قديمة.. تفاصيل إلغاء حفل مسلم فى الدقهلية

 

كشف محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي للنقابة، عن تفاصيل إلغاء حفل المطرب مصطفى زكريا والشهير بمسلم بمحافظة الدقهلية.

 

بقدم أغاني لأول مرة.. نسرين أمين تكشف عن تفاصيل دورها فى فيلم رهبة

 

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تفاصيل شخصيتها التى تقدمها ضمن أحدث أفلامها “رهبة” والمفترض عرضه فى السينمات نهاية الشهر الحالي. 

 

قسم الفن نجل توفيق الدقن بلال شامة حفل روائع الموجي مصطفى درويش حفل مسلم نسرين أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد إنسحاب الزمالك

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

في أزمة كهربا .. الاستئناف تعلق الإيقاف ووزارة الرياضة تصدم الأهلي

موضوعات متعلقة

بقدم أغاني لأول مرة.. نسرين أمين تكشف عن تفاصيل دورها فى فيلم رهبة

بسبب خلافات قديمة.. تفاصيل إلغاء حفل مسلم فى الدقهلية

تعرف على القنوات الناقلة لحفل روائع الموجي لـ شيرين عبد الوهاب وأنغام

اللعبة 14 مايو.. تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات الموسم الجديد| أعمال ما بعد رمضان

9 سبتمبر.. الهضبة عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا بأبو ظبي

25 مايو.. محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في الكويت والتذاكر تطرح الخميس

روائع الموجي.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

ترشيحاتنا

يربط 33 دولة و3 قارات| أطول كابل بحري يصل السعودية.. خدمات اتصالات وإنترنت فائق السرعة

برشام بـ6 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم مصنعا ينتج العقاقير المخدرة | صور

زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر وتثبيت البنزين

أول تعليق من شريف إكرامي بعد إيقافه بسبب المنشطات

عاجل ..تصادم أتوبيس وشاحنة بطريق الخارجة – أسيوط وأنباء عن وفيات

دعاء للأبناء في الامتحان.. 5 كلمات تسهل عليهم الأسئلة وتجعلهم من الناجحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

بالمايوة..غادة عبد الرازق في رحلة بحرية تشعل السوشيال ميديا

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ