نشرة الفن.. لوك جديد لبلال شامة ونسرين أمين تغني لأول مرة فى فيلم رهبة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي.

كشف ماضي الدقن نجل توفيق الدقن عن أسباب هروب والده من نادي الزمالك الذي كان يحمل قديما اسم الملك، وقال إنه كان يلعب في أحد الأندية ولكن حين طلبوه للعب في الزمالك كان عليه أن يحلق شعره وينضم للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر لكن يكون مناسبا لدخول نادي الملك، وهو ما جعله يهرب.

كما تحدث في تصريحات لـ صدى البلد عن واقعة طريفة للراحل توفيق الدقن مع بنت الجيران، التي تسببت في دخوله إلى قسم الشرطة.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وإنستجرام وعدد من مواقع الفيديوهات القصيرة صورا للفنان مجدي بدر والذى قدم شخصية بلال شامة فى مسلسل جعفر العمدة.



تنقل على الهواء مباشرة قناتي "مزيكا" وmbc ، حفل "ليلة الموسيقار محمد الموجي في الرياض" الذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار الراحل محمد الموجى.



تصدر اسم الفنان جيمي فوكس التريند بعد تواجده في المستشفى لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه لمضاعفات صحية، فهو يعاني مشكلة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن ولكنه لا يزال في مرحلة خطرة.

لا يزال اسم الفنان الراحل مصطفى درويش يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم وفاته وحتى الآن، بسبب الصدمة التى تعرض لها الوسط الفني بموته المفاجئ.



كشف محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي للنقابة، عن تفاصيل إلغاء حفل المطرب مصطفى زكريا والشهير بمسلم بمحافظة الدقهلية.

كشفت الفنانة نسرين أمين عن تفاصيل شخصيتها التى تقدمها ضمن أحدث أفلامها “رهبة” والمفترض عرضه فى السينمات نهاية الشهر الحالي.



