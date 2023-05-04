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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"دمياط" يستقبل سفينة تحمل علم جزر مارشال بها 61 ألف طن غاز

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( FLEX VIGILANT ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 297 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49476 طن تشمل : 5280 طن مولاس و 20792 طن يوريا و 390 طن بصل و 11033 طن كلينكر و 11981 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57029 طن تشمل :  3901 طن حديد و 3775 طن ابلاكاش و 10443 طن خردة و 2110 زيت طعام و 26800 طن ذرة و 10000 طن قمح  .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 390 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 811 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 655 حاوية مكافئة . 


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175274 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118029 طنًا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2711 طن قمح متجهين إلى شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية ،   بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4602 شاحنة .

 

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