ترامب: يمكنني حل أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يستطيع تسوية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الأمر "سهل للغاية".

وأضاف ترامب ردا على سؤال حول التسوية في أوكرانيا في مقابلة مع شبكة "جي.بي.نيوز": "سيكون الأمر سهلا. الكثير مما يحدث يتعلق بالمال والجيش. يمكنني أن أفعل ذلك في غضون 24 ساعة".

وأكد ترامب أنه بصفته رئيسا للولايات المتحدة، يمكنه حل النزاع في يوم واحد، لأنه "يعرف" فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا ويتفهم الموقف".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه وقف الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة، يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".

وفي مارس الماضي، حذر ترامب في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، من أن أوكرانيا قد تتعرض للتدمير في غضون عام ونصف العام إذا لم يتم التوصل إلى حل النزاع هناك.

وأشار ترامب إلى أن الأزمة الأوكرانية "قد لا تحل" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، معتبرا أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تنذر بنشوب "حرب عالمية ثالثة".

وقال: "إنه أمر لا يصدق أن يكون أشخاص في السلطة لا يعرفون ماذا يفعلون. إذا لم يتم إيجاد حل، فيمكنني القيام بذلك في غضون 24 ساعة بمشاركة زيلينسكي وبوتين".