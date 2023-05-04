عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويل 7 من ضحايا حادث الوادي الجديد لـ«أسيوط الجامعي»..وتحديد هوية 14 جثة

قررت مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تحويل 7 مصابين في حادث تصادم اتوبيس مع شاحنة النقل وذلك لمستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهم الصحية وإصابة بعضهم بنزيف في المخ والبطن فيما نجحت جهود الصحة في تحديد هوية 14 جثة وجاري تحديد 4 آخرين. 

وبدأت سيارات الإسعاف نقل هذه الحالات الخطرة  السبعة وهي: مالك صبري عبد الرحمن ٩ أعوام،  هدى فتحي محمود 16 عامًا، ماجد طلعت محمد ٤٢ عامًا، سالم محمد رشدي 59 عامًا،  احمد محمد احمد، داليا صابر زكي 18 عامًا، طارق عبد المنعم متولي ٥٧ عامًا.

 

وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الوادي الجديد، منذ قليل، إلى 18 متوفيًا و23 مصابًا إثر تصادم مروع بين  حافلة ركاب الوادي الجديد، مع شاحنة نقل مع مقطورة  بالقرب من قرية المنيرة بطريق " الخارجة – أسيوط شمال مدينة الخارجة بحوالي 30 كم.

 

ووصل حتى الآن جثامين الضحايا والمصابين بواقع 18 وفيات و23 مصابا وجاري نقل باقي الضحايا من موقع الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي.

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث الأتوبيس

وجاءت بيانات المصابين  بواقع 23 مصابًا كالتالي:

مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، محمد حسين جاب الله، 22 عاما، عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عاما، عادل السيد محمد 45 عاما محمد زكريا أحمد 37 عاما، صابر عبدالرحمن محمد 36 عاما، معتصم صابر شحاته 5 أعوام، ندى خالد على 24 عاما،  هدى فتحى محمود 16 عاما مصطفى حسين حماد 28 عاما  محمد رأفت كمال 21 عاما، أحمد ربيع الشيخ 40 عاما ميرفت امين سيد 40 عاما، ماجد طلعت محمد 42 عاما محمد احمد عجيزى 27 عاما ممدوح خضر محمد 20 عاما سالم محمد رشدى 59 محمد احمد عبدالقادر 53 عاما، حمدى حافظ 49 عاما، حمدى عبد الرافع سنوسى 50 عاما، ياسر عبدالرحيم محمود 40 عاما،  أحمد محمد أحمد 36 عاما، أحمد محمد سيد 45 عاما، حميدة عبدالرافع محمد 5 أعوام، صالح فرج صالح 20 عاما،  داليا صابر زكى 18عاما.

كما جاءت بيانات المتوفين كالتالي بعد تحديد هوية  14 جثة: محمد سيد خميس، احمد حنفي، إبراهيم عبد الدايم محمد ، محمد أبو بكر سيف محمد ، صابر زكي محمد ، مليكة مصطفى حسن ، محمود كمال حسن سيد، نورهان محمود توفيق ، رقية محمود توفيق ، محمود قوشتي عبد الدايم، يوسف عبد الدايم محمد،  محمد أحمد محمد حنفي، ايمان يوسف عبد الدايم ، ريهام أحمد أحمد.

 

 

الاستعداد أسيوط أسيوط الجامعي 24 عاما استعداد تصادم مروع بيانات المصابين بيانات جثامين الضحايا حادث تصادم اتوبيس حافظ الوادي الجديد سيارات الإسعاف مستشفى الخارجة التخصصى مستشفى أسيوط الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

تقديم الإستقالة..قرار عاجل من لجنة الانضباط الأسبوع المقبل

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ننشر أسماء 14 متوفى و27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالوادى الجديد

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يفوز بأفضل لاعب في مباراة ليفربول وفولهام

للفرج.. أكثر من 70 دعاء مكتوبا للفجر

ويجو: مصر الوجهة السياحية الأولى المفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

احذر..غرامة 2000 جنيه مخالفة الإضرار البيئي فى قانون المرور

بعد أزمة فيلم كليوباترا|خبير أثري لـ صدى البلد: التحرك القضائي هو الحل

روسيا .. حريق ضخم يضرب مصفاة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يزيد الخصوبة.. فوائد خارقة لتناول كوب من عصير البنجر

ماسك إيدها.. ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

تريند تانى.. إطلالات ملكة جمال السعودية تثير ضجة على السوشيال ميديا

"بروح بليل متأخر"..١٠ صور أثارت الجدل لمنة فضالى بعد تصريحاتها عن الزواج

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ