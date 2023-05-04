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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط في ختام تداولات أمس الأربعاء بنسبة 4٪ ليواصل الخام ‏خسائره  عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار، أو 4٪، إلى ‏‏72.33 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق للخام القياسي منذ ديسمبر ‏عام 2021. وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولارًا ‏للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس,

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3.06 دولار أو 4.3% إلى ‏‏68.60 دولار للبرميل، وكان أدنى مستوى للخام خلال الجلسة عند 67.95 دولار، ‏وهو الأدنى منذ 24 مارس.

وفي الجلسة الماضية، انخفض كلا الخامين القياسيين 5٪، وهو أكبر انخفاض يومي ‏بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير.

رفع الفائدة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير؛ يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنَّ اللجنة ما تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم الذي ما يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، في حين كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.

اسعار أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة العقود الآجلة لخام برنت النسبة المئوية الولايات المتحدة خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سعر النفط سعر النفط عالميا على مستوى

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