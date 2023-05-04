الذهب عالميا يغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

ارتفعت العقود الآجلة للذهب للجلسة الثانية على التوالي، مستفيدة من الدولار الضعيف عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

عند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو 13.70 دولار إلى 2037.30 دولار للأونصة.

أدى عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى رفع الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن.

فيما تراجعت أسعار الذهب بعد ذلك في التعاملات الإلكترونية في الدقائق التي أعقبت قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير برفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس الفدرالي جيروم باول عن احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إن الفدرالي لن ‏يستطيع حماية الاقتصاد الأميركي من أزمة رفع سقف الدين، كما أنهم على استعداد لتعديل السياسة النقدية في حال ظهور ‏مخاطر اقتصادية.‏