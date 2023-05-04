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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تطرح موديلات 2023 الـ SUV بأسعار جديدة

موديلات 2023 الـ
موديلات 2023 الـ SUV من بيجو

يشهد سوق السيارات العالمي حالة من عدم الاستقرار، نتج عنها ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا بشكل غير مسبوق، وجاءت حالة عدم الاستقرار التي شهدها قطاع السيارات بسبب عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي نقص بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

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أرخص بيجو مستعملة بـ 85 ألف جنيه| تفاصيل

بناء علي ذلك أعلن وكيل سيارات بيجو في مصر عن سيارات أسعار طرازات بيجو فئة الـ SUV موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بزيادة تبدأ من 80 ألف جنيه، وتصل الي 130 ألف جنيه :

1- بيجو 2008

سيارة بيجو 2008 2023

تحصل سيارة بيجو 2008 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، تنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتتسارع سيارة بيجو 2008 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية، وتنتج قوة 130 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 44 لتر .

- سعر بيجو 2008 الجديد

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 تباع بسعر  979 ألف جنيه، بدلاً من 899 ألف جنيه، بزيادة 80 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيارة بيجو 2008 تباع بسعر مليون و 54 ألف جنيه، بدلاً من 974 ألف جنيه، بزيادة 80 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة  بيجو 2008 تباع  تباع بسعر مليون و 119 ألف جنيه، بدلاً من مليون و34 ألف جنيه، بزيادة 85 ألف جنيه.

2-  بيجو 3008

بيجو 3008 2023 

يصل سعة خزان وقود سيارة  بيجو 3008 الي 53 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج سيارة  بيجو 3008 قوة 165 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة.

- سعر  بيجو 3008 الجديد

تباع الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و 289 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 199  ألف جنيه، بزيادة 90 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 309 ألف جنيه، بزيادة 90 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 544 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 434 ألف جنيه، بزيادة 110 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2023 تباع بسعر مليون و554 ألف جنيه، بدلاً من مليون و444 ألف جنيه، بزيادة 110 ألف جنيه.

3- بيجو 5008

سيارة بيجو 5008 موديل 2023

تتسارع سيارة بيجو 5008 موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستهلك من الوقود 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، ولدي سيارة بيجو 5008 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

- سعر بيجو 5008 الجديد 

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 تباع بسعر مليون و414 ألف جنيه، بدلاً من مليون و314 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 تباع بسعر مليون و 524 ألف جنيه، بدلاً من مليون و424 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 تباع بسعر مليون و679 ألف جنيه، بدلاً من مليون و549 ألف جنيه، بزيادة 130 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 5008 تباع بسعر مليون و689 ألف جنيه، بدلاً من مليون و599 ألف جنيه، بزيادة 90 ألف جنيه.  

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