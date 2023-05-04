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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد يحرس مرمى الزمالك أمام بروكسي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة محمد عواد حارس مرمى الفريق  لحراسة مرمى الأبيض خلال مباراة بروكسي المقبلة في بطولة كأس مصر.

 

وأكد المصدر أنه هناك استقرار على إراحة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض خلال المباراة المقبلة في كأس مصر ومنح الفرصة لمحمد عواد في اللقاء المقبل أمام بروكسي.

ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليومية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة بروكسي في دور ال32 لبطولة  كأس مصر المقرر لها يوم 9 مايو الجاري.

وكان فريق الزمالك اعتذر عن عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها غدا الجمعة، وتم اختيار بيراميدز للمشاركة في المباراة بدلا منه.

 

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