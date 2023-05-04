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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: استمرارية الاحتلال في اقتحام المدن سيفجر الأوضاع في المنطقة

صدى البلد

أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إدانتها لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدن الفلسطينية، وجرائم القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة مواطنين في البلدة القديمة من نابلس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان مقتضب أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد سيفجّر الأوضاع في المنطقة، وسيدفعها إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها

وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت سابق من اليوم، العدوان الإسرائيلي على البلدة القديمة من مدينة نابلس، والذي أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم بحق شعبنا.

وقال رئيس الوزراء لا تتوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني حتى تُستأنف من جديد، على نحو أكثر ترويعا، وأشد تقتيلا، باستهداف الأطفال، والنساء، والشيوخ.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بتوحيد المعايير، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المروعة وانتهاكاتها المستمرة ضد أبناء شعب فلسطين.

واستُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب أربعة آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.

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