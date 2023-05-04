بعد إحباط الهجوم على الكرملين.. الخارجية الروسية تحذر كييف من عواقب الهجوم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،اليوم الخميس، أن أوكرانيا تستتحمل مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف وسيتحمل عواقبه كل من راعاته ومؤسسوه في واشنطن ولندن وفي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد الهجوم على مقر الكرملين أمس يوم الاربعاء بأستخدام مسيرتين وإحباط محاولة إغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت زاخاروفا في بيان لها عبر قناتها على تطبيق تليجرام: "أن نظام كييف دمر الحكومة الشرعية في أوكرانيا، وقدموا الغطاء السياسي والدعم العسكري".

وجاء بيان زاخاروفا عقب إعلان الكرملين عن إحباط محاولة هجوم أوكرانية على مقرها باستخدام طائرتين مسيرتين.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، أن أوكرانيا ستتحمل العواقب للهجوم المضاد المخطط له، والقوات الروسية مستعدة لأي تطور في الأحداث.