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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة خطيرة في الصدر.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتاة بـ نابلس

الأسعاف الفلسطيني
الأسعاف الفلسطيني - أرشيفية

أصيبت فتاة فلسطينية، اليوم الخميس، بجروح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها في بلدة حوارة جنوب نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فتاة قرب دوار عينابوس وسط حوارة في نابلس، وأن طواقم الهلال تسلمت الفتاة.

وأضاف أن جروح الفتاة خطيرة نتيجة لاصابتها برصاصة في الصدر، لافتا إلى أن الطواقم الطبية أجرت لها عملية إنعاش قلب ورئيتين ونقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

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رئيس الوزراء الفلسطيني يدين هجوم الاحتلال على البلدة القديمة بنابلس

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية، مما أدى إلى اندلع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. 

ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية من حاجز حوارة إلى نابلس، حيث جرى الإبلاغ عن أصوات انفجارات في البلدة القديمة وتفجير واجهة إحدى المنازل بقذائف "الإنيرجا". 

وقال سكان وشهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر شابًا داخل منزل عائلة العزيزي، وهو أحد قادة "عرين الأسود"، وصهر الشهيد محمد العزيزي مؤسس العرين. 

الاحتلال الاسرائيلي بلدة حوارة نابلس مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر دوار عينابوس إطلاق نار على فتاة فلسطينية

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