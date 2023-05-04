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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر شلتوت: المرأة لديها مكانة بالوطن العربي ولا أؤيد مصطلح الفرعون

صدى البلد

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ، ضيفا على موقع صدى البلد، احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى شارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ، وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لـ صدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده.

وقال تامر شلتوت :"المرأة لديها مكانة فى الوطن العربى، لا أؤيد مصطلح الفرعون الكبير والفرعون الصغير وهو مصطلح فى غير محله ووصف كوميدى وليس له علاقة بالتوعية بين الرجل والمرأة".

أبطال مسلسل المداح

شارك في مسلسل "المداح .. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

ابطال مسلسل المداح المداح أسطورة العشق مسلسل المداح أسطورة العشق مسلسل المداح الإعلامي تامر شلتوت

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