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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحور الجديد.. الصحة تكشف موقف انتشار فيروس كورونا في مصر .. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، موقف انتشار فيروس كورونا فى مصر.

وأوضح حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، الوضع العام لأنتشار فيروس كورونا مستقر ليس فقط فى مصر بل على مستوى العالم.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إلى أن آخر متحور من فيروس كورونا لم يصل إلى مصر .

وقال إنه لا يجب على أى مريض شرب دواء إلا بعد الكشف الطبى، محذرا من الحصول على حقن البرد في الصيدليات دون استشارة الطبيب أولا.

الوفاة فى الحال


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن حقن البرد لها عدة مكونات كيميائية كثيرة ولها آثار تفاعلية كبيرة والحصول عليها بدون استشار طبيب مختص تسبب وفيات وهو ما حدث قبل ذلك.

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