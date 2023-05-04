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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رانيا يحيى: تعديل القانون يمنع التحرش ويخلق بيئة آمنة للمرأة

الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى

علقت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر هو انتصار جديد للمرأة المصرية.

وأضافت رانيا يحيى ل"صدى البلد" أن هذا التحرك التشريعي  يمنع التحرش وهو خطوة نحو خلق بيئة آمنة للمرأة سواء في العمل أو المنزل أو الشارع .

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة أن هذه الخطوة تؤكد حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة من كافة أشكال الانتهاكات والعمل على تنفيذ الدستور الذي يقر على حماية المرأة والحفاظ عليها والمساواة بينها وبين الرجل وعدم التمييز  .

 

تعديلات القانون

وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

القومى للمرأة المجلس القومي القانون قانون العقوبات التحرش التنمر

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