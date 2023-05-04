ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك لسيدة تدعى ام زياد اثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى عندما ادعت السيدة ممارسة نجليها الصغيرين للفحشاء .

على الفور تمكنت الاجهزة الامنية من تحديد مكان ام زياد والقى القبض علسها بمنزلها بالخصوص بمحافظة القليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة سيد إبراهيم "وشهرتها أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.. عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" .. تظهر خلاله برفقة أولادها وتدعى بقيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.. وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق.