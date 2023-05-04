أحمد فهيم يكشف عن لحظة بكي فيها بسبب جعفر العمدة.. فيديو

كشف الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية"سيد العمدة"، بمسلسل “جعفر العمدة”، اللحظة التى بكى فيها بسبب المسلسل.

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلا:" بكيت أما شوفت صورتى على أفيش المسلسل، لحظة كنت مستنيها من 20 سنة وحلم واتحقق".

وتابع الفنان احمد فهيم، صورت الأفيش لكن لم أكن أعرف أذا كان صورتى سوف تظهر عليه أم لا.

وأكد أحمد فهيم أن ردود الأفعال والإشادات به عوضته عن التعب والشقى خلال مشواره الفنى.أن دوره فى المسلسل عرض عليه قبل تصوير المسلسل بيومين، معقبا:" مكنتش مستوعب اللى بيحصل إطلاقا".

ترشيح محمد سامى



وأوضح أحمد فهيم، أن ترشيح محمد سامى له كان مسؤولية كبيرة وعزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية، مؤكا أنه دوره كان صعب للغاية، خاصة أنها تجمع الكثير من التفاصيل، معقبا:" من الحلقة 17 الشخصية نفسها أختلفت تماما".