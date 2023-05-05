خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين بدمياط من التعريفة الجديدة للأجرة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التزام المواقف بوضع لافتات تتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة ووضع ملصقات على سيارات الأجرة تشير إلى سعر الأجرة وخط السير.

وقد حرصت " المحافظ " على التواصل مع السائقين والمواطنين، للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة التى أعلنت عنها المحافظة و خطوط السير ،مؤكدة أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه اى محاولة للتلاعب برفع الأجرة عن التسعيرة المقررة ،مناشدة المواطنين بالابلاغ عن اى شكاوى فى هذا الخصوص من خلال التواصل على رقم ٢٢٦٤١٢١/ ٠٥٧ و الخط الساخن ١١٤ او إرسال رسالة من خلال تطبيق الواتس أب على الأرقام الآتية ٠١٥٥٦٦٨١١١١ / ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢ ، أو من خلال الفاكس على رقم ٠٥٧/٢٢٢٢١٧١ .

وفى سياق متصل، ،كلفت " المحافظ " الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع حلول فورية لأى شكاوى فى هذا الخصوص..