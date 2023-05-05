عبدالملك: الأهلي أكثر استقرارًا من بيراميدز..ووزارة الرياضة عليها توضيح موقف إدارة الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك أزمة كبيرة تواجه المسابقات في مصر، كما أن بطولة الدوري غير منتظمة، وهناك تأجيلات كثيرة للغاية، فكيف سيتم اقامة بطولة السوبر بـ4 فرق، وكان من الطبيعي إقامة هذه البطولة قبل انطلاق بطولة الدوري كما كان يحدث قديمًا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لازال هناك بطولة عربية سيخوضها الزمالك، علاوة على ارتباطات أندية آخرى محليا وقاريًا، ولازال هناك معاناة شديدة في إنهاء منافسات الدوري، كما أن هناك بطولة دوري السوبر الإفريقي المزمع انطلاقها قريبا".

وأضاف: "لم أحضر اجتماع الزمالك بشأن الانسحاب من كأس السوبر، وموضوع "لم الشمل" سيأتي عندما تخرج وزارة الشباب والرياضة بتوضيح رسمي بشأن مجلس إدارة النادي، بعد حكم القضاء الإداري مؤخرًا بعزل الرئيس الحالي من منصبه".

وواصل: "الأهلي أكثر استقرارا من بيراميدز بكل تأكيد، وهو حقق نتائج جيدة في الفترة الماضية بكل تأكيد".